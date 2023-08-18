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Заместитель комбата воинской части в Одесской области заставлял подчиненных строить дом

Заместитель комбата воинской части в Одесской области заставлял подчиненных строить дом

В Одесской области разоблачили заместителя командира батальона одной из воинских частей, который с августа 2022 года использовал военнослужащих вместо строителей и заставлял строить ему дом. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

По информации ГБР, почти год военнослужащие вместо обороны Украины строили частное здание военному чиновнику. При этом им начислялась зарплата как военным, из-за чего государству нанесен ущерб более чем на 2 млн грн.

ДБР комбат строительство в Одессе

Военному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины — злоупотребление служебным положением и превышение служебных полномочий.

Заместителю комбата грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, что начальник сектора мобилизационной работы одной из районных военно-гражданских администраций Одесской области подозревается в злоупотреблении влиянием. Муж требовал деньги с жены тяжелораненого военнослужащего за услуги.

Фото: ГБР

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Редакция ПРОФИЛЬ

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