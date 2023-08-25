Новости Одессы и Одесской области

на строительстве спорткомплеса в Одесской области украли 1 млн грн: детали

на строительстве спорткомплеса в Одесской области украли 1 млн грн: детали

Сотруднику Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления и руководителю предприятия-подрядчика сообщили о подозрении в присвоении более миллиона гривен во время обустройства футбольного поля на военном городке в Одесской области.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований (ГБР).

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По данным расследователей, в 2018 году был заключен договор о проведении работ по строительству спортивных площадок в военном городке на сумму более 23 миллионов гривен. Планировалось положить новое искусственное покрытие футбольного поля и установить освещение.

Однако эти работы провели только на бумаге, в частности не установили более 800 м² резинового покрытия и более 50 средств наружного освещения. Таким образом, они присвоили 1,2 миллиона гривен.

Бывшему заместителю начальника ПТКЭУ и директору общества сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 410, ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе задержан сотрудник военно-врачебной комиссии одного из одесских войскоматов (районный территориальный центр комплетки и социальной поддержки, РТЦКСП). Его подозревают в организации схемы по изготовлению документов для уклонения от военной службы более ста человек.

Фото: ГБР

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