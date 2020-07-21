Годовщина падения Масонского дома и начало учений Sea Breeze: коротко о главных новостях 20 июля

В Одессе и Одесской области в понедельник, 20 июня, было несколько криминальных и чрезвычайных происшествий

В Черном начались международные учения военно-морских сил Sea Breeze. Они проходят в 20-й раз, но впервые в новом формате.

20 июля 2016 года в Одессе рухнул Масонский дом на ул. Княжеской. На самом деле никакой не масонский: так он именовался потому, что имел элементы декора, напоминающие масонские символы. Символы не случайны: это было здание Императорского технического общества. Тогда, в 2016-м, у творения Бернардацци по проекту Меснера рухнули крыша, стены и огромная часть фасада.

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