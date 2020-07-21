Годовщина падения Масонского дома и начало учений Sea Breeze: коротко о главных новостях 20 июля

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.
- 20 июля 2016 года в Одессе рухнул Масонский дом на ул. Княжеской. Здесь собирались и делились достижениями лучшие умы технической мысли.
- В Черном начались международные учения военно-морских сил Sea Breeze. Они проходят в 20-й раз, но впервые в новом формате.
- В Одессе фиксируют рост заболеваемости коронавирусом, в связи с чем возникла необходимость увеличить количество мест в стационарах именно для лечения COVID-19.
- На Приморской появится многофункциональный комплекс. Это начало строительства будущего многофункционального жилищно-общественного комплекса с встроенно-пристроенными помещениями социально бытового назначения и объектами культурно-развлекательного центра.
- Одесский фотограф Иван Страхов заснял морское дно одесских пляжей. Заглянуть в подводный мир решил совсем недавно.