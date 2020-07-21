Новости Одессы и Одесской области

Годовщина падения Масонского дома и начало учений Sea Breeze: коротко о главных новостях 20 июля

Годовщина падения Масонского дома и начало учений Sea Breeze: коротко о главных новостях 20 июля

Главные новости вчерашнего дня, которые вы могли пропустить.

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  • 20 июля 2016 года в Одессе рухнул Масонский дом на ул. Княжеской. Здесь собирались и делились достижениями лучшие умы технической мысли.
  • На Приморской появится многофункциональный комплекс. Это начало строительства будущего многофункционального жилищно-общественного комплекса с встроенно-пристроенными помещениями социально бытового назначения и объектами культурно-развлекательного центра.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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