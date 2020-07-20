На Приморской появится многофункциональный комплекс: что с подпорной стеной?

Улица Приморская в Одессе: оживленное движение транспорта, множество зданий в плачевном состоянии. Ближе к Пересыпскому мосту, по нечетной стороне — надежное металлическое ограждение. Высокое, длинное, без «дырочек», с узенькой полоской рядом для пешеходов. Увидеть, что за ограждением, можно лишь (и то лишь частично), если перейти на другую сторону улицы.

Пройдя его полностью, находим, наконец, информацию о том, что будет за забором в будущем. Итак, это начало строительства будущего многофункционального жилищно-общественного комплекса с встроенно-пристроенными помещениями социально бытового назначения и объектами культурно-развлекательного центра. Тут же — «картинка», как должен выглядеть комплекс в будущем.

Огромную территорию будущего строительства (оно пока не началось) сложно увидеть со спуска Маринеско, который пролегает над будущей стройкой — на спуске все еще продолжается реконструкция, да и территория над будущей стройкой ограждена еще одним металлическим забором. Кстати, забор проходит рядом с новенькими рельсами, по которым скоро (будем надеяться!) будут курсировать трамваи.

Склон на Приморской Забор вдоль стройки Забор вдоль стройки Склон на Приморской Вид со стороны спуска Маринеско

Этот забор и «кусок» спуска Маринеско виден и снизу, с Приморской. Итак, впереди большое строительство. А ведь это те самые наши склоны… Помните скандальную историю на Военном спуске, о которой рассказывала «Одесская жизнь»?

Что по этому поводу может нам подсказать карта проверки объектов капитального строительства, которая с недавних времен теперь есть в нашем распоряжении?

Узнаем, что разрешение на выполнение строительных работ выдано Управлением государственного архитектурно-строительного контроля Одесского городского совета по № ЕД 112183612592 от 27.12.2018 года. Также узнаем, что «установлен факт частичного демонтажа зданий. Также на строительной площадке присутствуют два уровня подпорных стен».

Как сообщает и.о. начальника ГАСК Одесского горсовета Александр Авдеев, «Недавно было проведено комиссионное обследование объекта вместе с представителями Управления инженерной защиты и экспертов ОГАСА».

Александр Авдеев делает акцент: до того момента, как начнутся строительные работы, «необходимо укрепить подпорную стену вдоль улицы Софиевской и спуска Маринеско, обеспечить инструментальный контроль за положением стены, геодезический мониторинг на границах земельного участка, а также выполнить комплекс мероприятий, который обеспечит безопасную эксплуатацию строительной площадки».

В Одесском ГАСКе также заверили, что там будут и в дальнейшем следить за этой ситуацией…

Фото: Мария Котова