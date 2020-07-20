Хрупкая красота: как одесский фотограф снимает обитателей морского дна?

Своими фотографиями он поделился на странице в Фейсбук.

Обычно Иван снимает репортажи с городских культурных событий, спектаклей, очень любит фотогравать собак и делал серию фото ночного звездного неба. Заглянуть в подводный мир решил совсем недавно. Говорит, что начать решил именно из-за карантина – людей на пляжах в начале лета было не так уж много и вода стала относительно чистой. Это позволило более красочно передать всю красоту подводного мира.

У нас не такой богатый подводный мир как в других морях, но все равно он есть. Мидии, бычки, рыбы-иглы, появились крабики (хотя все больше нахожу дохлых под водой) и раки-отшельники. Я с детства помню их ракушки-домики на берегу, но никогда не видел их живьем, а сейчас стоит только нырнуть за волнорез и там их сотни.

Съемки Иван проводит на экшн камеру GoPro, говорит, что сейчас это самое доступное из всех решений для подводной фотографии.

Съемка под водой очень отличается от обычной. Одновременно надо думать о запасе воздуха, положении солнца (в моей случае это единственный источник света там, на глубине около трех метров), как не спугнуть морского обитателя. Никогда не нырял с аквалангом, поэтому время под водой ограничено только моими физическими возможностями.

Иван признается, что все детство смотрел “Подводную одиссею команды Кусто”, а сейчас когда технологии стали более доступными, решил, почему бы не повторить, хоть и в масштабах побережья родного города.

Возможно мои фотографии морских обитателей напомнят людям, что под водой есть свой мир и они передумают кидать мусор после отдыха на пляже в море. Это очень наивно, но если вдруг получится – я буду только рад.

Больше фото смотрите в галерее:

Подводный мир Подводный мир Подводный мир Подводный мир Подводный мир Подводный мир Подводный мир Подводный мир Подводный мир Подводный мир Подводный мир

Напомним, недавно в мире отмечали День фотографа. А одесская журналистка представила выставку в стиле ню.

Фото Ивана Страхова