Рік після обстрілу: який сьогодні вигляд має проспект Шевченка в Одесі (фоторепортаж)

Загалом зазнали різних пошкоджень понад 20 будівель, серед яких корпуси Національного політехнічного університету, ресторан “Макдональдс”, який нещодавно відкрився, будівля банку, будівля школи №35, будівля Одеської кіностудії та багато житлових багатоповерхівок. У будівлі бізнес-центру постраждав унікальний одеський Музей цікавої науки, який дуже любили відвідувати діти.

Зруйнований музей відродився за новою адресою в Пересипському районі – на вулиці Владислава Бувалкіна, 50 (колишня Генерала Бочарова), ТРЦ “Атріум”, 2-ий поверх.

Найбільше під час нічного обстрілу на проспекті Шевченка постраждав бізнес-центр “Шевченківський”, де розташовувалася найстаріша одеська клініка лазерної корекції зору “Тарус”. Уламки ракети повністю пробили верхні поверхи будівлі, а вибухова хвиля не тільки вибила скло, а й пошкодила несучі конструкції. Після трагічної ночі приміщення клініки не підлягають відновленню, а 30% дорогого високоточного обладнання виявилося знищено.

В епіцентрі вибуху опинилася операційна, в якій пошкодило все обладнання – деякі прилади пролетіли 8-9 метрів, вони не підлягають відновленню. Навісні стелі завалилися, а скляні та алюмінієві перегородки між кабінетами перетворилися на купи будівельного сміття.

Більшість розбитих вікон уже закрили OSB-плитами, а за допомогою небайдужих одеситів медичне обладнання “відкопали” з-під уламків. Зараз клініка знайшла нове приміщення на проспекті Шевченка 2а.

“МакДональдс” відновлений і вже працює.

Так виглядає будівля бізнес-центру на проспекті Шевченка сьогодні:

У безпосередній близькості від бізнес-центру на проспекті Шевченка розташований ЖК “Бочки”, який також значно постраждав від вибуху. За словами місцевих жителів, ударна хвиля пошкодила понад 100 із 200 наявних тут квартир.

У восьми корпусах Одеського політеху було пошкоджено вікна та двері, близько 1000 квадратних метрів вітражів і 1800 квадратних метрів покрівлі. Найбільше постраждав 2-й навчальний корпус 1956 року побудови, там вибуховою хвилею знесло дах. Пошкоджено також внутрішні стіни і перегородки – деякі з них просто обвалилися.

Вікна в будівлях університету відновили, частково відновлено двері та перегородки всередині. На ремонт одного з постраждалих корпусів політех виділив 32 мільйони гривень.