Рік після обстрілу: який сьогодні вигляд має проспект Шевченка в Одесі (фоторепортаж)

Рік тому, 14 червня, російські терористи завдали потужного ракетного удару по Одесі. Вибух був такої сили, що чуло його все місто, ракетами зруйновано знакові для одеситів об’єкти, причому виключно цивільні. Одна з ракет влучила в 10-поверховий бізнес-центр “Шевченківський”, вибуховою хвилею вибито шибки не тільки в будівлях поруч, а й у будинках, що розташовані за кілометр від епіцентру вибуху. Загинули троє людей, ще 13 дістали поранення. Наш фотокореспондент подивився, як виглядає місце обстрілу зараз і дізнався про долю постраждалих організацій.
Загалом зазнали різних пошкоджень понад 20 будівель, серед яких корпуси Національного політехнічного університету, ресторан “Макдональдс”, який нещодавно відкрився, будівля банку, будівля школи №35, будівля Одеської кіностудії та багато житлових багатоповерхівок. У будівлі бізнес-центру постраждав унікальний одеський Музей цікавої науки, який дуже любили відвідувати діти.
Зруйнований музей відродився за новою адресою в Пересипському районі – на вулиці Владислава Бувалкіна, 50 (колишня Генерала Бочарова), ТРЦ “Атріум”, 2-ий поверх.
Найбільше під час нічного обстрілу на проспекті Шевченка постраждав бізнес-центр “Шевченківський”, де розташовувалася найстаріша одеська клініка лазерної корекції зору “Тарус”. Уламки ракети повністю пробили верхні поверхи будівлі, а вибухова хвиля не тільки вибила скло, а й пошкодила несучі конструкції. Після трагічної ночі приміщення клініки не підлягають відновленню, а 30% дорогого високоточного обладнання виявилося знищено.
В епіцентрі вибуху опинилася операційна, в якій пошкодило все обладнання – деякі прилади пролетіли 8-9 метрів, вони не підлягають відновленню. Навісні стелі завалилися, а скляні та алюмінієві перегородки між кабінетами перетворилися на купи будівельного сміття.
Більшість розбитих вікон уже закрили OSB-плитами, а за допомогою небайдужих одеситів медичне обладнання “відкопали” з-під уламків. Зараз клініка знайшла нове приміщення на проспекті Шевченка 2а.
“МакДональдс” відновлений і вже працює.
Так виглядає будівля бізнес-центру на проспекті Шевченка сьогодні:
У безпосередній близькості від бізнес-центру на проспекті Шевченка розташований ЖК “Бочки”, який також значно постраждав від вибуху. За словами місцевих жителів, ударна хвиля пошкодила понад 100 із 200 наявних тут квартир.
У восьми корпусах Одеського політеху було пошкоджено вікна та двері, близько 1000 квадратних метрів вітражів і 1800 квадратних метрів покрівлі. Найбільше постраждав 2-й навчальний корпус 1956 року побудови, там вибуховою хвилею знесло дах. Пошкоджено також внутрішні стіни і перегородки – деякі з них просто обвалилися.
Вікна в будівлях університету відновили, частково відновлено двері та перегородки всередині. На ремонт одного з постраждалих корпусів політех виділив 32 мільйони гривень.