Разрушенный россиянами Музей интересной науки возродился на новом месте (фото)

Убежище в Пересыпском районе

Одесситы надеялись на возрождение музея, и их надежда сбылась: открытие музея, куда волонтерам удалось перевезти уцелевшее оборудование после ракетной атаки, состоялось по новому адресу в Пересыпском районе – на улице Владислава Бувалкина, 50 (бывшая Генерала Бочарова), ТРЦ «Атриум», 2-ой этаж.

– Главная идея создания музея заключалась в том, чтобы дети знакомились с окружающим миром, выстраивали причинно-следственные связи между происходящим вокруг, разбирались с чудесами рождения молний, снега, ветра. Знакомились не по плану школьного урока – там не все способны усваивать новый материал одинаково быстро, а по своему личному, предпочитая интересующие их явления, – рассказывает директор музея Елена Любиковская.

Больше всего дети любят экспериментарий. Это интересная игра, где под руководством педагога они шаг за шагом разбираются с разными физическими явлениями.

– Мы предлагаем родителям заниматься своими делами и не мешать детям во время занятия, – продолжает Елена. – Они имеют возможность отправиться в торгово-развлекательный центр, что-то приобрести, попить кофе, пообщаться с друзьями. Это необходимое предостережение, потому что очень часто родители мешают детям – делают попытки ускорить их работу, упрекают за неправильные ответы. В таком случае пребывание в музее ничем не отличается от школьного – ребенок снова испытывает давление и его возможности к усвоению нового уменьшаются. Если ребенку не мешать, он начинает интересоваться тем, на что раньше не обращал внимания, преспокойно преодолевает много препятствий восприятия, в частности, физики и математики.

Пространство мирного детского досуга

Открытие музея, на которое пришло очень много людей, доказало: детское пространство из той мирной жизни, к которой каждый мечтает вернуться, очень нужно городу, в котором много переселенцев, многие учебные заведения, воспитанники которых устали от обучения онлайн и очень любят непосредственное общение со сверстниками и влюбленными в свое дело педагогами музея. Пока что главные посетители – ученики школ и находящихся неподалеку лицеев семьи переселенцев. Учащиеся школ других районов города пока в музей не приезжают. И это, пожалуй, не хорошо: уникальная атмосфера музея помогает детям преодолевать стресс от постоянных воздушных тревог и прилетов. И этим не нужно пренебрегать.

Сейчас музей интересной науки разместился только в одной комнате ТРЦ «Атриум». Но коллектив надеется, что летом удастся переехать на стадион «Черноморец», где музей будет иметь большую площадь и вновь начнет развиваться в качестве комплексного пространства детского развития, центра разумного семейного досуга.

Музей интересной науки работает по понедельникам, средам и пятницам с 16:00 до 19:00. В субботу и воскресенье – с 11:00 до 19:00. Здесь есть экскурсии, занятия, возможное участие в научном шоу, проведение дней рождений и других детских праздников.

Фото: Елена Любиковская, фрагменты занятий