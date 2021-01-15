Глобальное потепление: Земле грозит катастрофическое повышение температуры – ООН

В ХХI веке мир движется к катастрофическому повышению температуры на 3-5 градусов по Цельсию.

Об этом стало известно из отчета Всемирной метеорологической организации.

Так, в 2020 году средняя глобальная температура составляла около 14,9 градуса по Цельсию. Это примерно на 1,2 градуса выше уровней, зарегистрированных до индустриальной эпохи, начиная примерно с 1850 года.

“В этом веке мы движемся к катастрофическому повышению температуры на 3-5 градусов по Цельсию. Мир с природой является определяющей задачей 21-го века. Это должно быть главным приоритетом для всех, везде”,- считает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, в январе 2021 года в Одесской области была гроза с градом, хотя это явление характерно для весны или лета.

О необратимых изменениях климата, о том, что в связи с этим ждет Одессу и как подготовиться к последствиям глобального потепления, в интервью «Одесской жизни» рассказал ректор Одесского государственного экологического университета, профессор Сергей Степаненко. Читайте ЗДЕСЬ.

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