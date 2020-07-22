Изменение климата: что ждет Одессу и как приспособится к новым реалиям?

Великое оледенение когда-то в древности кардинально преобразило жизнь Земли. Миллионы лет спустя на наших глазах планету меняет глобальное потепление. Что происходит с климатом и как научиться жить в условиях «чрезвычайной климатической ситуации», мы попросили рассказать нашим читателям ректора Одесского государственного экологического университета профессора Сергея Степаненко.

Фото: Сергей Степаненко /Фейсбук

Украина — температурный рекордсмен

Новые данные, опубликованные Всемирной метеорологической организацией, говорят о том, что последние десятилетия были самыми теплыми на Земле за все время профессиональных измерений. Климат на планете уверенно меняется.

В 2019 году среднегодовая температура в Украине повысилась на 2,60С. По темпам глобального потепления страна стала одним из государств-рекордсменов.

— К сожалению, изменения, которые сегодня происходят в климатической системе, остановить практически невозможно, — считает Сергей Степаненко. — Правда, во время строгого карантина, введенного в связи с коронавирусом, выбросы углекислого газа в атмосферу снизились на 10-15%. Но даже если все мировое производство остановится навсегда, то количество CO2 и других парниковых газов, уже выброшенных в атмосферу и никуда оттуда не исчезнувших, обеспечит нам потепление климата еще, по крайней мере, на 200 – 250 лет. Мы же с каждым годом все больше и больше климатическую систему «разогреваем». Потому мировой океан — естественный поглотитель углекислого газа — уже сам на грани превращения в его источник. Ведь когда вода нагревается, газы из нее освобождаются, как в сильно подогретой бутылке с газировкой — она просто может взорваться.

А чтобы вернуться назад, у человечества технологий нет. Единственная, гипотетическая идея — изъятие парниковых газов из атмосферы. Но эти геоинженерные проекты находятся пока только в головах ученых. Реальных разработок не существует. И стоит это, понятно, гигантских средств. Хотя ученые говорят, что на одном долларе, вложенном в проект по сокращению выбросов парниковых газов, мы экономим пять долларов, которые потом потратим на преодоление последствий изменения климата.

Земледелие теперь не рискованное, а сухое

Так что на сегодняшний день очень важно подготовиться к изменениям климата, которые происходят постоянно. И не только лето и зима потеплеют.

Резко возрастет — что мы уже прочувствовали на себе — интенсивность опасных метеорологических процессов, стихийных бедствий: небывалых ливней, смерчей, шквалов, подтоплений. И, конечно, гораздо дешевле предпринять меры по предупреждению чрезвычайной ситуации, чем потом ликвидировать ее последствия.

Сегодня разрабатываются программы адаптации к изменению климата в различных сферах: экономике, урбанистике, сельском хозяйстве. Например, если увеличивается интенсивность дождей, значит, нужно совершенствовать ливневые канализации, а не сетовать на «рекордное количество осадков». А если урожай неважный, нужно узнать выводы ученых.

— В нашем университете вышло три монографии, посвященные влиянию изменений климата на сельское хозяйство по различным сценариям, — рассказал Сергей Степаненко. — Они размещены на сайте университета в свободном доступе. Министерство экологии и природных ресурсов рекомендует облгосадминистрациям их использовать при разработке мероприятий по адаптации к изменению климата. Свои расчеты и выводы о том, что будет происходить в нашем регионе и как это повлияет на различные сельскохозяйственные культуры, мы представили и на совещании, посвященном аграрным проблемам, которые возникли в Одесской области в этом году.

Итак, в ближайшие 30 лет Одесскую область ожидает дальнейшее повышение среднегодовой температуры воздуха. Причем львиная доля потепления придется на осенне-зимний сезон. По умеренному сценарию весна в агрономическом плане в среднем будет начинаться на 36 дней раньше — в конце января. На 17 дней сместится и начало зимнего сезона — на конец декабря. Область ожидает уменьшение среднегодового количества осадков примерно на 20%. Причем большая их часть будет выпадать зимой, а весной — важный сезон для сельского хозяйства — они могут сократиться на 30-40%. Регион ожидает усиление засушливости климата — потенциально засушливым станет каждый второй год. Южные степи превратятся в полупустыню, а зона рискованного земледелия — в зону сухого земледелия. Так что при таких условиях для сельского хозяйства очень важно изменение сроков посевов.

Без пашен и без орошения?

Сегодня создана рабочая группа, которая будет разрабатывать на будущую пятилетку стратегическое планирование эффективного земледелия в условиях глобальных климатических изменений. Теперь дело за конкретными предложениями.

— Очевидно, необходимо изменение агрокультуры, — убежден Сергей Степаненко. — В частности, применение беспашенной технологии, при которой почва не обрабатывается, а ее поверхность укрывается специально измельченными остатками растений. Такая система предотвращает водную и ветровую эрозию, а также намного лучше сохраняет воду. Возрождать необходимо и орошаемое земледелие. Без орошения — особенно в Бессарабии — говорить о каком-то устойчивом земледелии через 30 лет будет просто бессмысленно. А это практически половина Одесской области. Безусловно, и новые сорта сельскохозяйственных культур понадобятся. В Новой Зеландии, например, уже вывели сорт яблони, устойчивой к засухам. А в Одессе работает селекционно-генетический институт, и там занимались как раз выведением засухоустойчивых сортов. Надо только вкладывать средства в исследования и разработки — и государству, и крупным агропроизводителям.

Фото: Агроэксперт