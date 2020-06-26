Изменение климата: бессарабские фермеры экспериментируют с бананами и гранатами

Фермеры в Ренийском районе Одесской области начинают корчевать свои виноградники. Жалуются на проблемы со сбытом и засуху. А также начинают экспериментировать с экзотическими для этого региона культурами.

Как сообщило издание «Рени Одесса», фермер из села Плавни Николай Гецой собирается выкорчевать плантацию более 16 га. Намерены избавиться от виноградников и фермеры из села Котловина.

А фермер из Рени Константин Маджар и вовсе экспериментирует с бананами.

— Идет глобальное потепление, меняется климат, — объяснил он. – У меня давно растет инжир, уже посадил гранат, киви, хурму. Делаю эксперимент с бананами.

Ранее сообщалось, что Одесская область может остаться без урожая, а фермеров ждет банкротство.

Фото (иллюстративное): Вокруг света

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