В Одессе уволили главного дирижера оперного театра за снимки с мужем путинистки

Одесская опера осталась без главного дирижера Вячеслава Чернухо-Волича. Его уволили за контакты с мужем известной оперной певицы Анны Нетребко. Она известна активной поддержкой российского вторжения в Украину, за что на нее в нашей стране наложены санкции.

Дирижера уволили за “нечеткую позицию в отношении российской агрессии”

Вячеслава Чернухо-Волича в апреле 2023 года пригласили в столицу Азербайджана Баку, чтобы он там продирижировал оркестром местной Оперы. Директором Азербайджанской национальной оперы оказался Юсиф Эйвазов, муж путинистки Анны Нетребко.

После выступления были традиционные банкеты и совместные фото. Как раз снимки с Юсифом Эйвазовым и стали толчком к скандалу, который закончился увольнением дирижера.

Директор Одесской оперы Надежда Бабич пояснила изданию “Украинская правда”, что Чернухо-Волич поехал в Баку по приглашению еще прежнего директора театра, с которым сотрудничал много лет. Но за день до выступления директором Бакинской оперы стал Эйвазов.

Но это, по мнению Бабич, не оправдывает Чернухо-Волича.

«Это репутационные потери Одесского театра, я считаю, что таких прецедентов не должно было бы быть и в дальнейшем не будет. Когда Вячеслав Иванович вернется из командировки, мы пообщаемся, но я не могу предложить ему дальнейшее сотрудничество», — сказала она уже журналисту информагентства «Укринформ».

Уже вчера, 12 апреля, на афишах Одесской оперы заклеивали имя Вячеслава Чернухо-Волича. А страницу о нем удалили с сайта театра.

Позже на сайте Одесской оперы появилось официальное заявление театра.

«Администрация Одесской национальной оперы сообщает про досрочное прерывание контракта и увольнение с должности главного дирижера театра Вячеслава Чернухо-Волича. Причиной прерывания контракта стало принятие господином Вячеславом личного, не согласованного с дирекцией театра решения о дирижировании спектаклем в Бакинской опере, где накануне произошли кадровые изменения и на должность директора был назначен Юсиф Эйвазов. Администрация театра считает недопустимыми такие действия главного дирижера национальной оперы во время, когда происходит полномасштабная военная агрессия РФ против Украины. Позиция артиста, представляющего украинское искусство на международном уровне, должна быть четкой и понятной: осуждение варварских действий России против нашего государства и неприемлемость никаких контактов с представителями “русского мира” и теми, кто поддерживает российских агрессоров. Понятно, что продолжать трудовые отношения с теми, кто не осознает это и не имеет четкой гражданской и патриотической позиции, для нашего театра невозможно»,

— сказано в сообщении.

Дирижер не признает обвинений в контактах с рашистами

Сам Чернухо-Волич еще не вернулся в Украину, но по телефону пояснил “Украинской правде”, что до самого концерта не знал о смене директора театра в Баку.

«Если речь о супруге Юсифа Эйвазова, то у нас сын за отца и муж за жену не отвечает. Есть презумпция. Я не видел публичных заявлений нового главы Бакинской оперы про его поддержку войны в Украине. В то же время в начале полномасштабного вторжения он написал в соцсетях, что осуждает любую войну и у него в Украине много друзей», — сказал «Украинской правде» Вячеслав Чернухо-Волич.

Он добавил, что больше десяти лет сотрудничает с бакинским театром, и его бывший режиссер после начала войны поддержал Украину, приглашал украинских артистов на выступления. При этом Чернухо-Волич ставил условием, что не будет играть музыку российских композиторов и сотрудничать с российскими артистами, и в Баку эти условия соблюдали.

Вячеслав Чернухо-Волич работал главным дирижером Одесской оперы с 2019 года. В августе 2020-го он стал главным дирижером и Большого театра в Минске (по совместительству), но спустя два дня был уволен по политическим мотивам.

Чернухо-Волич прямо осуждал российскую агрессию против Украины начиная с 2014 года, подчеркивал, что сознательно остался в Одессе после начала войны в 2022 году, рассказывал, как вместе с театром продолжал играть спектакли, давал концерты в разных странах мира, чтобы привлечь внимание к Украине, перешел в соцсетях на украинский язык.

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