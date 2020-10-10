Новости Одессы и Одесской области

Главные новости Одессы за 9 октября: когда приедет Зеленский и закроют трассу на Киев?

Главные новости Одессы за 9 октября: когда приедет Зеленский и закроют трассу на Киев?

Вчера, в пятницу, 9 октября, “Одесской жизни” стало известно о таких знаковых событиях в Одессе и Одесской области.

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Вузы и школы Украины могут перевести на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Кроме того, есть идея ввести в Украине «карантин выходного дня».

В Одессу приедут президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда.

Одесса вышла на первое место среди украинских городов по числу кандидатов на кресло городского головы.

За ремонтом на улице Канатной в Одессе горожане могут наблюдать онлайн. На улице установили камеры видеонаблюдения, изображение с которых транслируют в сети.

В Одесской области на 8 часов перекроют трассу Одесса-Киев.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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