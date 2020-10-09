Новости Одессы и Одесской области

Одесса лидирует по числу кандидатов в мэры

Одесса лидирует по числу кандидатов в мэры

Одесса вышла на первое место среди украинских городов по числу кандидатов на кресло городского головы.

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Об этом пишет odessamedia, ссылаясь на Комитет избирателей Украины.

Согласно приведенным данным, в тройку лидеров по количеству претендентов в мэры входят Одесса – 23 кандидата, Ужгород – 22 и Киев – 20.

Наименьшее число претендентов представили Тернополь – 9, Чернигов – 7 и Ивано-Франковск – 5.

Отметим, что на местных выборах 2015 года в Одессе регистрировали 42 кандидата в мэры. Таким образом, в этом году город представляет на 19 кандидатов меньше.

В целом по стране общее количество кандидатов по сравнению с предыдущими местными выборами существенно не поменялось.

В среднем на должность мэра в Украине претендуют 7 кандидатов. Всего на выборах 370 городских глав зарегистрировано 2814 кандидатов.

Ранее «Одесская жизнь» опубликовала окончательный список претендентов на кресло мэра Одессы, а также рассказывала, как будут выглядеть бюллетени для голосования.

Напомним, местные выборы назначены на 25 октября.

Фото: bloknot-voronezh.ru

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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