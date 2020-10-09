Школы могут снова перевести на дистанционку из-за коронавируса – нардеп

Вузы и школы Украины могут перевести на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом. Кроме того, есть идея ввести в Украине “карантин выходного дня”.

Обо всем этом будут говорить на ближайшем заседании с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил в глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, нардеп от “Слуги народа” Михаил Радуцкий, пишет РБК-Украина.

Во время так называемого карантина “выходного дня” предлагается запретить массовые концерты и предвыборные митинги.

“Субботу и воскресенье лучше провести с семьей, например, в парке – это своего рода “семейный карантин”. Это не тот локдаун, который был, когда останавливались предприятия и общественный транспорт. Кроме того, мы будем предлагать перевести высшие учебные заведения и школы на дистанционное обучение“, – отметил Радуцкий.

Напомним, что в Одесской области сегодня – антирекорд по коронавирусу.