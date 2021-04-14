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Одесский горсовет переходит на украинский язык делопроизводства

Одесский горсовет переходит на украинский язык делопроизводства

Одесский городской совет полностью переходит на украинский язык делопроизводства.

Соответствующее распоряжение подписал городской голова Геннадий Труханов, передает пресс-служба мэрии.

Согласно документу, в инструкцию по делопроизводству в исполнительных органах внесли изменения, и теперь русский язык больше не будет использоваться как региональный наравне с государственным.

Таким образом, теперь все официальные документы горсовета будут оформляться и заполняться только на украинском языке.

Кроме того, во всех бланках названия структурных подразделений будут дублироваться на английском языке.

Ранее сообщалось, что более тысячи сотрудников одесской мэрии изъявили желание повысить уровень владения украинским языком.

Также стало известно, что чиновники одесской мэрии и сотрудники коммунальных предприятий будут учить украинский язык на дополнительных занятиях.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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