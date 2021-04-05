В Одесской мэрии стало больше чиновников

В исполкоме Одесского городского совета с 1 апреля числится на 15 чиновников больше – 1991, тогда как ранее их насчитывалось 1976 человек. При этом резерв уменьшился до 9 штатных единиц (ранее их было 24).
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Соответствующее распоряжение городского головы опубликовано на сайте мэрии.
Согласно документу, штатную численность изменили для таких подразделений горсовета:
- департамента архитектуры – с 73 на 56 единиц;
- департамента информации – с 21 на 25 единиц;
- департамента коммунальной собственности – с 85 на 35 единиц;
- департамента городского хозяйства – с 55 на 49 единиц;
- департамента административных услуг – с 232 на 242 единицы;
- управления развития потребительского рынка – с 33 до 32 единиц.
Причина указанных изменений – создание двух новых департаментов: по благоустройству города (здесь будет числиться 26 сотрудников) и земельных отношений (50 чиновников).
Напомним, 28 апреля Одесский горсовет соберется на очередную сессию.