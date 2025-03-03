27 февраля 2025 года Исполнительный комитет горсовета утвердил план на 2025-2026 годы. Он предусматривает создание условий, чтобы люди с инвалидностью могли беспрепятственно передвигаться по городу, пользоваться транспортом, заходить в магазины, больницы, школы и другие учреждения.

За выполнением этого плана будет следить специальный совет при городском голове. Цель программы — сделать Одессу комфортной для всех жителей, независимо от их физических возможностей.

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