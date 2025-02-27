По словам руководства ОВА, бюджеты в 2024 году были выполнены в полном объеме. Это стало возможным благодаря росту налоговых поступлений, а также мерам по оптимизации расходов, в частности сокращению неоправданных расходов и улучшению ситуации с кредиторской задолженностью.
Отдельно обсуждали поддержку предпринимательства. В течение года реализовали меры по упрощению ведения бизнеса, созданию новых рабочих мест и снижению бюрократических барьеров для малого и среднего бизнеса.
На 2025 год запланировано:
- Обеспечение стабильного выполнения местных и областного бюджетов.
- Внедрение дополнительных мер для поддержки местных предпринимателей.
- Расширение программ поддержки малого и среднего бизнеса.
- Создание благоприятного бизнес-климата в регионе.
- Оптимизация расходов и эффективное использование бюджетных средств.
- Развитие социальной сферы и инфраструктуры.
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