По словам руководства ОВА, бюджеты в 2024 году были выполнены в полном объеме. Это стало возможным благодаря росту налоговых поступлений, а также мерам по оптимизации расходов, в частности сокращению неоправданных расходов и улучшению ситуации с кредиторской задолженностью.

Отдельно обсуждали поддержку предпринимательства. В течение года реализовали меры по упрощению ведения бизнеса, созданию новых рабочих мест и снижению бюрократических барьеров для малого и среднего бизнеса.

На 2025 год запланировано:

Обеспечение стабильного выполнения местных и областного бюджетов.

Внедрение дополнительных мер для поддержки местных предпринимателей.

Расширение программ поддержки малого и среднего бизнеса.

Создание благоприятного бизнес-климата в регионе.

Оптимизация расходов и эффективное использование бюджетных средств.

Развитие социальной сферы и инфраструктуры.

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