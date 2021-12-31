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В Одессе появилась еще одна необычная елка – только ненадолго

В Одессе появилась еще одна необычная елка – только ненадолго

Автолюбители Одессы решили оригинально поздравить жителей города с Новым годом и создали праздничную елку из собственных автомобилей.

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Акция прошла на пустыре в районе двух столбов. Около 30 автомобилей выстроились в форме новогодней елки, включили осветительные приборы и потом их сфотографировали с дрона.

Идея поздравить земляков с зимними праздниками возникла в автомобильном сообществе «Маяк». Это добровольное объединение одесских автомобилистов для оказания взаимопомощи в дороге.

Чтобы стать его участником, надо вступить в вайбер-группу. Люди, нуждающиеся в какой-либо дорожной помощи, могут написать туда сообщение и другие участники сообщества, кто в состоянии помочь, придут на выручку.

Недакно «Одесская Жизнь» сообщала, что в поселке Доброслав Одесской области побили очередной национальный рекорд — там установили новогоднюю елку из пятикопеечных монет, собранных местными жителями.

Также мы рассказывали о целом параде необычных арт-елок, который прошел на Рождественсокй ярмарке возле одесской Кирхи. Каких только оригинальных елок там не было: и «Железная леди», и «Сон морфинистки», и «Метаморфозы бытия». И самое главное: каждая из представленных елок не просто «так себе», а с неким подтекстом.

А еще предлагаем вам познакомиться с фотоистоией главной городской елки Одессы на Думской площади за последние 11 лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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