Как открывали главную елку Одессы (фото и видео)

Предлагаем вашему вниманию подробный фоторепортаж с Думской площади о том, как прошло открытие Главной елки Одессы.
Мы уже сообщали, что сегодня, 19 декабря, в день Святого Николая в Одессе зажгла свои огни главная елка города. Было много гостей, артистов, разнообразных выступлений и активностей.
За предоставленные фотографии «Одесская Жизнь» благодарит своих партнеров из «Суспільне Одеса».
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