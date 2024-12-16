Новости Одессы и Одесской области

Глава Одесской области рассказал, что он не политик, однако умеет доить коров и работать на тракторе

Глава Одесской области рассказал, что он не политик, однако умеет доить коров и работать на тракторе

Глава Одесской ОГА Олег Кипер поделился воспоминаниями о своем сельском детстве и рассказал о навыках, которыми овладел в юности, в частности умение управлять сельскохозяйственной техникой и доить коров.

В эфире программы «Мосейчук+» руководитель Одесской области Олег Кипер раскрыл неожиданные детали своей жизни, отвечая на вопрос о политической составляющей его работы.

«Я не считаю себя политиком, и на это есть свои причины. Мои корни — в селе, где я вырос и где приобрел различные практические навыки. Я освоил работу на комбайне и тракторе, знаю все тонкости сельскохозяйственных работ», — отметил Олег Кипер.

Председатель ОВА вспомнил, что его отец 14 лет возглавлял колхоз, поэтому он с детства был знаком с особенностями сельской жизни и хозяйства.

«Мне хорошо известно, что такое просыпаться в пять утра и идти на ферму до начала утренней дойки. У нас дома была корова, которую я доил собственноручно, хотя на фермах уже использовали автоматическое доение», — поделился воспоминаниями Кипер.

Вспомнил он и о типичных буднях сельской молодежи:

«Даже после вечерних развлечений в клубе, когда возвращался домой в два часа ночи, уже в шесть мама будила доить корову. И я с этим справлялся — все необходимые навыки были».

Ранее мы рассказывали, что, по мнению Кипера, Одессу от российского десанта спас митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Украинская православная церковь).

Бывший киевский прокурор Олег Кипер возглавляет Одесскую областную военную администрацию с мая 2023 года.

В Одессе его имя стало широко известным после того, как он подписал распоряжение о переименовании 84 одесских улиц и демонтаже ряда памятников, в том числе Александру Пушкину на Приморском бульваре.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua