Глава Одесской области рассказал, что он не политик, однако умеет доить коров и работать на тракторе

В эфире программы «Мосейчук+» руководитель Одесской области Олег Кипер раскрыл неожиданные детали своей жизни, отвечая на вопрос о политической составляющей его работы.

«Я не считаю себя политиком, и на это есть свои причины. Мои корни — в селе, где я вырос и где приобрел различные практические навыки. Я освоил работу на комбайне и тракторе, знаю все тонкости сельскохозяйственных работ», — отметил Олег Кипер.

Председатель ОВА вспомнил, что его отец 14 лет возглавлял колхоз, поэтому он с детства был знаком с особенностями сельской жизни и хозяйства.

«Мне хорошо известно, что такое просыпаться в пять утра и идти на ферму до начала утренней дойки. У нас дома была корова, которую я доил собственноручно, хотя на фермах уже использовали автоматическое доение», — поделился воспоминаниями Кипер.

Вспомнил он и о типичных буднях сельской молодежи:

«Даже после вечерних развлечений в клубе, когда возвращался домой в два часа ночи, уже в шесть мама будила доить корову. И я с этим справлялся — все необходимые навыки были».

Ранее мы рассказывали, что, по мнению Кипера, Одессу от российского десанта спас митрополит Одесский и Измаильский Агафангел (Украинская православная церковь).

Бывший киевский прокурор Олег Кипер возглавляет Одесскую областную военную администрацию с мая 2023 года.

В Одессе его имя стало широко известным после того, как он подписал распоряжение о переименовании 84 одесских улиц и демонтаже ряда памятников, в том числе Александру Пушкину на Приморском бульваре.