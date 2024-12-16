Голова Одещини розповів, що він не політик, проте вміє доїти корів та працювати на тракторі

В ефірі програми «Мосейчук+» керівник Одеської області Олег Кіпер розкрив несподівані деталі свого життя, відповідаючи на запитання про політичну складову його роботи.

«Я не вважаю себе політиком, і на це є свої причини. Моє коріння — в селі, де я виріс і де набув різноманітних практичних навичок. Я освоїв роботу на комбайні та тракторі, знаю всі тонкощі сільськогосподарських робіт», — зазначив Олег Кіпер.

Голова ОВА пригадав, що його батько 14 років очолював колгосп, тож він з дитинства був знайомий з особливостями сільського життя та господарства.

«Мені добре відомо, що таке прокидатися о п’ятій ранку та йти на ферму до початку ранішнього доїння. У нас вдома була корова, яку я доїв власноруч, хоча на фермах вже використовували автоматичне доїння», — поділився спогадами Кіпер.

Згадав він і про типові будні сільської молоді:

«Навіть після вечірніх розваг у клубі, коли повертався додому о другій ночі, вже о шостій мама будила доїти корову. І я з цим справлявся — всі необхідні навички були».

Раніше ми розповідали, що, на думку Кіпера, Одесу від російського десанту врятував митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел (Українська православна церква).

Колишній київський прокурор Олег Кіпер очолює Одеську обласну військову адміністрацію з травня 2023 року.

В Одесі його ім’я стало широко відомим після того, як він підписав розпорядження про перейменування 84 одеських вулиць та демонтаж низки пам’ятників, в тому числі Олександру Пушкіну на Приморському бульварі.