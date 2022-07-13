Новости Одессы и Одесской области

Глава Одесской ОВА «крышует» контрабанду наркотиков: рашисты запустили новый фейк (видео)

Глава Одесской ОВА «крышует» контрабанду наркотиков: рашисты запустили новый фейк (видео)

Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подвел итоги сегодняшнего дня, 13 июля 2022 года. В частности, он рассказал о продолжающейся эпопее с фейками от рашистских пропагандистов, которые придумали о нем новую занимательную историю.

Так, Марченко напомнил, что сегодня ночью враг нанес очередной ракетный удар по области. Была разрушена сельскохозяйственная постройка. К счастью, человеческих жертв нет.

Напомним, по данным ОК «Юг», вражеская ракета угодила в здание свинофермы.

Также глава Одесской ОВА сообщил, что фейковая история о контрабанде оружия получила продолжение: теперь рашисты распространяют фейк о том, что Марченко якобы «крышует» контрабанду наркотиков.

«Думал, что эта тема исчерпана, но нет. Кажется, все наркотики идут военно-политическому руководству россии, потому что они продолжают распространять такие вбросы очень сомнительного содержания»,

– прокомментировал глава Одесской ОВА.

Как отметил Максим Марченко, все потуги дискредитировать руководство области оккупантами выглядят дешево и жалко.

«Поэтому благодаря поддержке жителей Одесчины и работе наших Вооруженных сил все оккупанты закончат одинаково: в земле»,

– подвел он итог сегодняшнего дня.

Как сообщала «Одесская жизнь», в мае московский суд заочно арестовал главу Одесской областной военной администрации Максима Марченко.

В свою очередь Марченко отреагировал на свой «арест» в москве одесским анекдотом.

А в июне рашисты запустили новый фейк о Марченко: в этой истории он якобы руководит контрабандой оружия в Африку, а в подчинении у него ИГИЛ и британская разведка.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить