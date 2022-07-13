Ракетный удар по Одесчине: рашисты разрушили свиноферму

Оккупированный Геническ: Ленин, медузы, предательство и дефицит Курортный Геническ на Херсонщине местные называют маленькой Одессой. Во-первых, там тоже есть море, но Азовское. Во-вторых, к морю ведет лестница, чем-то похожая на Потемкинскую, но поменьше. В-третьих, в городе проживает полнейший интернационал (украинцы, русские, евреи, греки, немцы и др.), а подавляющее большинство населения говорит по-русски, хотя в сердцах их – любовь к Украине… ПОДРОБНЕЕ

Война, день 140-й: что происходит на фронте Оперативная информация по состоянию на утро 13 июля 2022 по российскому вторжению от Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины. ПОДРОБНЕЕ