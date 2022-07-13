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Ракетный удар по Одесчине: рашисты разрушили свиноферму

Ракетный удар по Одесчине: рашисты разрушили свиноферму

Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по территории Одесской области. В результате было разрушено здание свинофермы.
Об этом говорится в официальном сообщении Оперативного командования «Юг».

По данным военного командования, жертв среди населения нет.

Предположительно, ракета типа «Калибр» была выпущена с акватории Черного моря.

На месте прилета ракеты возник пожар. Его оперативно ликвидировали силами ГСЧС.

По факту произошедшего открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Ранее сообщалось, что ночь на среду, 13 июля 2022 года, прошла в Одессе спокойно. Воздушных тревог и обстрелов не было. Но утром в некоторых районах города слышны взрывы, а вчера с моря были выпущены четыре ракеты.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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