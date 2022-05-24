Максим Марченко отреагировал на свой «арест» в москве одесским анекдотом

Подводя итоги 24 мая, руководитель Одесской областной военной администрации Максим Марченко остался доволен вниманием со стороны врагов. По его словам — это признак того, что «мы делаем им нервы».

В своем видеокомментарии глава ОВА заявил:

Сегодня Басманный суд города Москвы заочно объявил меня в розыск и арестовал. С чем их и поздравляю. Только вот не понимаю, зачем меня искать. Я ведь никуда не делся и не собираюсь. Придите и попробуйте арестовать. Но предупреждаю, я буду оказывать сопротивление. И вообще, такое внимание со стороны оккупантов – признак того, что мы работаем эффективно и делаем им нервы.

Он также отметил, что такими действия московиты только позорят себя еще больше, а их детские попытки кого-то напугать вызывают только смех. А рашистская так называемая «вторая армия» итак уже достаточно опозорилась перед всем миром.

Также Максим Марченко разместил еще один ответ на обвинения со стороны рашистов. Он ответил им одесским анекдотом:

-Вы знаете, когда вас нет, о вас такое говорят…

-Передайте им, шо когда меня нет, они могут даже меня бить

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в розыск бывшего командира батальона «Айдар», нынешнего главу Одесской областной военной администрации (ОВА) Максима Марченко.