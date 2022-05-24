Главу Одесской ОВА Максима Марченко арестовали: кто и за что?

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего командира батальона «Айдар», нынешнего главу Одесской областной военной администрации (ОВА) Максима Марченко.
Как сообщает информагентство рашистов «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу суда, Марченко вменяют «применение запрещенных средств и методов ведения войны».
«В отношении Марченко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ», – сообщили в суде.
Также в суде уточнили, что обвиняемый якобы объявлен в международный розыск.
Данную информацию прокомментировал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
«Я еще никогда так не ожидал вечернего обращения главы Одесского ОВА Максима Марченко, как сегодня!», – написал он в соцсети.
«Одесская жизнь» продолжает следить за дальнейшим развитием событий.