Главу Одесской ОВА Максима Марченко арестовали: кто и за что?

Как сообщает информагентство рашистов «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу суда, Марченко вменяют «применение запрещенных средств и методов ведения войны».

«В отношении Марченко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания либо экстрадиции на территорию РФ», – сообщили в суде.

Также в суде уточнили, что обвиняемый якобы объявлен в международный розыск.

Данную информацию прокомментировал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Я еще никогда так не ожидал вечернего обращения главы Одесского ОВА Максима Марченко, как сегодня!», – написал он в соцсети.

«Одесская жизнь» продолжает следить за дальнейшим развитием событий.