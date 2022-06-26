Максим Марченко рассказал, как его сделали “контрабандистом” оружия

Рашисты придумали новый фейк про главу Одесской ОВА. В новой истории он руководит контрабандой оружия в Африку, а в подчинении у него ИГИЛ и британская разведка.

Об этом Марченко рассказал во время своего вечернего подведения итогов дня.

Сначала он сообщил, что сегодня враг нанес ракетный удар по области двумя ракетами. Обе были сбиты нашими подразделениями противовоздушной обороны.

А потом познакомил одесситов со свежим фейком от рашистов.

Тем временем недоумки-оккупанты выдумали еще более интересную историю про торговлю оружием с африканскими странами. В ней есть все: британская разведка, боевики исламского государства и одесские контрабандисты. А главным над всеми поставили меня. Очень интересная история, можно даже снять кино. Но даже если бы я занимался поставками оружия, то только для вооруженных сил Украины и только для того, чтобы уничтожать как можно больше оккупантов. Так что с нетерпением ждем новых историй,

— рассказал он.

Напомним, что 26 июня гроза и ливень в Одессе совпали с ракетной атакой. Раскаты грома смешались с работой ПВО. Также был слышен один сильнейший взрыв, который точно не был связан с природной стихией.

Позже в Оперативном командовании «Юг» собщили, что одесское ПВО смогло отбыть вражескую ракетную атаку.

Уже второй день подряд российская армия подвергает украинские города массированным ракетным ударам. Так, сегодня в Киеве одна из выпущенных рашистами ракет попала в высотный жилой комплекс, еще одна — в детский сад.