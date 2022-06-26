Новости Одессы и Одесской области

Максим Марченко рассказал, как его сделали “контрабандистом” оружия

Максим Марченко рассказал, как его сделали “контрабандистом” оружия

Рашисты придумали новый фейк про главу Одесской ОВА. В новой истории он руководит контрабандой оружия в Африку, а в подчинении у него ИГИЛ и британская разведка. 

Об этом Марченко рассказал во время своего вечернего подведения итогов дня. 

Сначала он сообщил, что сегодня враг нанес ракетный удар по области двумя ракетами. Обе были сбиты нашими подразделениями противовоздушной обороны. 

А потом познакомил одесситов со свежим фейком от рашистов. 

Тем временем недоумки-оккупанты выдумали еще более интересную историю про торговлю оружием с африканскими странами. В ней есть все: британская разведка, боевики исламского государства и одесские контрабандисты. А главным над всеми поставили меня. Очень интересная история, можно даже снять кино. Но даже если бы я занимался поставками оружия, то только для вооруженных сил Украины и только для того, чтобы уничтожать как можно больше оккупантов. Так что с нетерпением ждем новых историй,

— рассказал он. 

Напомним, что 26 июня гроза и ливень в Одессе совпали с ракетной атакой. Раскаты грома смешались с работой ПВО. Также был слышен один сильнейший взрыв, который точно не был связан с природной стихией.

Позже в Оперативном командовании «Юг» собщили, что одесское ПВО смогло отбыть вражескую ракетную атаку.

Уже второй день подряд российская армия подвергает украинские города массированным ракетным ударам. Так, сегодня в Киеве одна из выпущенных рашистами ракет попала в высотный жилой комплекс, еще одна — в детский сад.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить