Об этом сообщил представитель Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук.

Как пишет «Думская» со ссылкой на свои источники, будучи руководителем ТЦК Пуйко зарекомендовал себя неплохим менеджером, скорее, даже коммуникатором и «каким-то образом нашел общий язык с горсоветом, точнее с одним из вице-мэров».

«По словам наших источников, Пуйко изначально считался ставленником Кипера. В некотором смысле речь идет о перераспределении влияния: если нового руководителя ТЦК назначат не из окружения главы ОВА, это станет признаком смены расстановки сил», – отмечает издание.

Что известно о Юрии Пуйко

Юрий Пуйко родился 6 августа 1980 года в городе Сокиряны Черновицкой области. В ряжах ВСУ служил с 1997 года.

В 2018 году окончил Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского. С 2018 по 2019 год был заместителем военного комиссара Волынского областного военного комиссариата.

Во время выборов 2019 года Пуйко работал заместителем военного комиссара в Черновицком областном военном комиссариате. В 2020 году неудачно баллотировался в Черновицкий областной совет от «Аграрной партии Украины».

До службы в Одессе был замначальника ТЦК в Волынской области.

В декларации за 2024 год Пуйко указал, что проживает в служебных апартаментах площадью 52 кв.м. и ездит на автомобиле Skoda Superb 2014 года. За работу в Одесском ТЦК он получил зарплату в размере почти 390 тысяч гривен.

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