Сегодня на своей странице в Facebook он написал, что «имел честь быть командующим войсками оперативного командования „Юг“» и поблагодарил коллег за службу.

Накануне министр обороны назначил его главой украинской команды при NSATU в немецком Висбадене.

NSATU – это миссия NATO Security Assistance and Training for Ukraine (помощь и подготовка безопасности НАТО для Украины), также известная как «украинская миссия». Она занимается координацией военного сотрудничества с Западом, в том числе по поставкам военной помощи.

Что известно о Геннадии Шаповалове

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области.

Окончил «Острожскую академию» по специальности «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии».

Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских сухопутных войск, а также иностранных слушателей по программе подготовки руководящего состава для дальнейшего продвижения по службе в ранге к генерал-лейтенанту включительно.

В 2019-2021 годах он возглавлял 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка.

В апреле 2022 года получил звание бригадного генерала.

В апреле 2024 года был назначен Главнокомандующим ОК “Юг”.

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