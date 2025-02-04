Сегодня на своей странице в Facebook он написал, что «имел честь быть командующим войсками оперативного командования „Юг“» и поблагодарил коллег за службу.
Накануне министр обороны назначил его главой украинской команды при NSATU в немецком Висбадене.
NSATU – это миссия NATO Security Assistance and Training for Ukraine (помощь и подготовка безопасности НАТО для Украины), также известная как «украинская миссия». Она занимается координацией военного сотрудничества с Западом, в том числе по поставкам военной помощи.
Что известно о Геннадии Шаповалове
Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области.
Окончил «Острожскую академию» по специальности «Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии».
Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских сухопутных войск, а также иностранных слушателей по программе подготовки руководящего состава для дальнейшего продвижения по службе в ранге к генерал-лейтенанту включительно.
В 2019-2021 годах он возглавлял 59-ю отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка.
В апреле 2022 года получил звание бригадного генерала.
В апреле 2024 года был назначен Главнокомандующим ОК “Юг”.
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