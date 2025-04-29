Такое распоряжение подписал городской голова Геннадий Труханов.

Назначение Владимира Харищака было проведено без конкурса, поскольку сейчас это позволяет Закон «О правовом режиме военного положения». Ему присвоили 8 ранг должностного лица местного самоуправления и установили надбавку в 50% к должностному окладу.

До назначения Владимир Харищак был заместителем уволенного Кузнецова. Занимался подготовкой бомбоубежищ, пунктов несокрушимости и резервных пунктов управления, а также отвечал за гражданскую оборону в Малиновской райадминистрации Одессы.

Что известно о Владимире Харищаке

Харищак — отставной военный, покинул ВСУ в феврале 2014 года по состоянию здоровья в звании полковника. Позже он получил квартиру в селе Ильчанка и выиграл судебное разбирательство о сохранении права собственности на эту недвижимость.

Кроме квартиры он задекларировал шесть соток в селе Широкое Визирской громады и недостроенную дачу там же (85 кв.м). В Широком Харищак возглавляет садовое товарищество «Салют».

Предшественник Харищака, Виктор Кузнецов, был уволен после коррупционного скандала. Его и заместителя Юрия Савченко подозревают в завышении цен при закупке амуниции для теробороны. Оба провели некоторое время в СИЗО, но были освобождены под залог в 2,3 млн гривен каждый.

Напомним, на должность советника мэра Одессы по вопросам безбарьерного пространства назначен Алексей Анатольевич Морозов.

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