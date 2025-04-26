Кадровые перемены: Зеленский уволил главу Раздельнянской РВА в Одесской области

Соответствующее распоряжение, которое глава государства подписал накануне, 25 апреля 2025 года, опубликовано на официальном сайте президента.
«Уволить Приходько Сергея Николаевича с должности главы Раздельнянской районной государственной администрации Одесской области согласно поданному им заявлению», – сказано в тексте документа.
Сергей Приходько руководил Раздельнянской РВА с февраля 2021 года. До этого он семь лет руководил компанией «Хлебная гавань – Терминал» в Раздельной, а также занимал руководящие должности в районных агропромышленных предприятиях и был депутатом Раздельнянского районного совета VII созыва.
Как сообщалось ранее, у мэра Одессы появился новый советник.
Фото с сайта Раздельнянской РВА