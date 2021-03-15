Вакцинация от коронавируса: в Украине нет возможности выбирать вакцину

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что у граждан нашей страны не будет возможности выбирать, какой вакциной от коронавируса они хотят привиться.

Об этом Ляшко сказал в интервью изданию «Новое время».

«Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт, и именно управленцы вместе с экспертами решают, как этот продукт использовать наиболее эффективно», — заявил главный санврач.

Минздрав Украины, отметил Ляшко, сделал ставку на индийский «Ковишилд» (а также Novavax и Sinovac) из-за достаточно простых условий его хранения и транспортировки.

Ляшко отметил, что «у нас все-таки будет некоторое количество вакцин Pfizer», но при этом не уточнил, кто именно их будет получать.