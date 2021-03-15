Новости Одессы и Одесской области

Вакцинация от коронавируса: в Украине нет возможности выбирать вакцину

Вакцинация от коронавируса: в Украине нет возможности выбирать вакцину

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что у граждан нашей страны не будет возможности выбирать, какой вакциной от коронавируса они хотят привиться.

Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам. 

Об этом Ляшко сказал в интервью изданию «Новое время».

«Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт, и именно управленцы вместе с экспертами решают, как этот продукт использовать наиболее эффективно», — заявил главный санврач.

Минздрав Украины, отметил Ляшко, сделал ставку на индийский «Ковишилд» (а также Novavax и Sinovac) из-за достаточно простых условий его хранения и транспортировки.

Ляшко отметил, что «у нас все-таки будет некоторое количество вакцин Pfizer», но при этом не уточнил, кто именно их будет получать.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить