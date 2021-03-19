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Вакцина Pfizer все же поступит в Украину – Минздрав назвал сроки поставки

Вакцина Pfizer все же поступит в Украину – Минздрав назвал сроки поставки

Вакцина от коронавируса COVID-19 производства американской компании Pfizer поступит в Украину уже в апреле.

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Об этом заявил в эфире телеканала «Дом» заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины Александр Заика.

При этом, по его словам, препарат будет поступать траншами.

«Также поставки будут во втором полугодии. Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласуются с поставщиками до того, как они попадают в Украину», – сказал Заика.

Отметим, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что у украинцев не будет возможности выбирать, какой вакциной от коронавируса они хотят привиться.

По словам Ляшко, Минздрав сделал ставку на индийский Covishield, а также вакцин Novavax и Sinovac из-за достаточно простых условий их хранения и транспортировки. Также главный санврач отметил, что «у нас все-таки будет некоторое количество вакцин Pfizer», но при этом не уточнил, кто именно их будет получать.

Напомним, в Украине планируют провести исследование для определения наличия антител к COVID-19 у населения.

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Фото: 5 канал

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