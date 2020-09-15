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28 нахалстроев: одесский «урожай» за одну неделю (фото)

28 нахалстроев: одесский «урожай» за одну неделю (фото)

Двадцать восемь нахалстроев за одну неделю зафиксировали в Одессе. Осенью, как сообщает глава одесского управления ГАСК Александр Авдеев, их количество только увеличивается.

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В лидерах на сей раз Киевский район — 8 фактов, на втором — Приморский и Малиновский — по 7.

Так, зафиксированы такие нахалстрои: расширение балкона на ул. Жуковского, 31, реконструкция входного узла на проспекте Александровский, 27, расширение оконных проемов на Канатной, 71, возведение железобетонных колонн при реконструкции на Новосельского, 12, строительство новой мансарды в центре города на Софиевской, 15 и др.

— Также мы фиксировали многие факты и в других частях города. Это и новые пристройки к высоткам и частным домам, а еще гаражи на Армейской и магазины вместо складов на Даче Ковалевского, — сообщает Александр Авдеев.

По всем фактам составлены акты, зафиксированы нарушения и отправлены материалы в правоохранительные органы для регистрации в ЕРДР.

Фото Александра Авдеева.

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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