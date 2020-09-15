На Тузловских лиманах в Одесской области гибнет рыба

На лимане Малый Сасик, который входит в нацпарк “Тузловские лиманы” в Одесской области, зафиксировали замор рыбы.

“Пока что нашли несколько десятков рыб, обследуем и дальше почти высохший водоем на отдельных участках. Хорошо, хоть рыбу, которая неспособна выйти из западни, очень быстро вылавливают птицы и шакалы”, – написал в Фейсбук научный сотрудник нацпарка “Тузловские лиманы” Иван Русев.

Причиной высыхания лимана он назвал отсутствие воодобмена с Черным морем. Виновными Русев называют представителей власти и правоохранительных органов, которые восстановления водообмена.

Фото: Иван Русев