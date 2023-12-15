Герой повернувся на щиті: у громаді на Одещині сьогодні День жалоби

Про це повідомили на facebook-сторінці Кілійської міської територіальної громади.

У повідомленні йдеться, що загиблий сержант Абгаш Олег Анатолійович був інспектором прикордонної служби прикордонної застави прикордонної комендатури швидкого реагування.

Воїн віддав своє життя за волю і незалежність України, не доживши місяць до свого 33-річчя.

Місцева влада Кілійської громади наказала сьогодні, 15 грудня, приспустити Державний Прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ і організацій.

Також у громаді сьогодні в усіх установах, незалежно від форм власності, скасовані усі розважально-концертні заходи.