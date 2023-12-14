Верил в победу: на востоке погиб молодой защитник из Одесщины

Одесщина потеряла еще одного защитника Украины — Александра Сербезова, жителя села Семеновка Белгород-Днестровского района. Он отдал свою жизнь за свободы и независимость Украины. Прощание с Героем пройдет завтра, 15 декабря.
Об этом сообщили в Старокозацкой громаде.
Александр Сербезов проходил службу в составе 21 бригады 408 батальона «Черноморская Сечь» на востоке Украины. Он погиб на фронте 8 декабря 2023 года.
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Односельчане до сих пор не могут поверить в гибель своего защитника:
«Добрый, умный, красивый, молодой… Еще 24 ноября при встрече, будучи в отпуске, уверял: «Не беспокойтесь! Украина победит! Все будет хорошо!». Ради памяти о павших воинах и воюющих мы не можем потерять веру в нашу победу».
В последний путь Героя проведут завтра, 15 декабря, от дома, где он проживал с семьей в селе Семеновка.
Вечная память Герою!