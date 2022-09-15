Где в Одессе появилась новая велодорожка? (фото)

Сегодня специалисты одесского коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») завершили работы по обустройству очередной велолокации. Новый велопроезд обустроили на перекрестке улиц Пироговской и Среднефонтанской, сообщается на странице СМЭП в Facebook.

Ранее для обустройства более безопасного велопереезда на указанной локации были внесены изменения в организацию дорожного движения. Новая велодорожка объединяет два участка, соединяющих улицу Среднефонтанскую с центром города.

При этом в СМЭП отмечают, что, к сожалению, не все автомобилисты понимают важность развития велосипедного движения в нашем городе и необходимость обеспечения безопасных условий для велосипедистов и оставляют автотранспорт на велодорожках и игнорируют знаки дорожного движения.

Но специалисты решили эту проблему, установив соответствующие столбики.

Ранее специалисты СМЭП обновили пешеходный переход на третьей станции Люстдорфской дороги.

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