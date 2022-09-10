Дорожные работы в Одессе: где обновили пешеходные переходы (фоторепортаж)

В Одессе, несмотря на войну, продолжается благоустройство дорог и пешеходных переходов. Так, накануне специалисты коммунального учреждения «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» (КУ «СМЭП») обновили на третьей станции Люстдорфской дороги пешеходный переход, островок безопасности и стрелки, показывающие разрешенное направление движения.

Об этом сообщается на Facebook-странице СМЭП.

При этом коммунальщики продолжают обновлять разметку рядом с магистральными улицами. В частности, обновлены пешеходные переходы, стоп-линии и подъезды к перекресткам на улицах Косовской, Транспортной и Бреуса.

«Мы рады, что у нас есть возможность участвовать в благоустройстве нашего города. Ведь для нас важна безопасность граждан и их комфорт, потому что наши специалисты, когда снимают форму – такие же пешеходы и водители»,

– сообщают в СМЭП.

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