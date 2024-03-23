Скольким домам в Одесском районе вернули свет, и сколько еще ждут

Об этом сообщает телеграм-канал “Одесской Жизни”, ссылаясь на руководителя Одесской ОВА Олега Кипера.

Тот заявил, что по состоянию на 22:00 22 марта нашим энергетикам удалось вернуть электроэнергию большинству жителей области, дома которых были обесточены из-за ночной вражеской атаки.

Специалисты запитали около 160 тысяч абонентов. Без электроснабжения пока остается 100 тысяч. Восстановительные работы продолжаются.

В регионе функционируют 399 круглосуточных пунктов несокрушимости, еще 413 мы готовы развернуть в случае необходимости. Критическая инфраструктура обеспечена генераторами.

Напомним, что в самой Одессе сейчас применяются экстренные отключения электроэнергии. У энергетиков нет возможности соблюдать ранее анонсированные плановые отключения по графику. Для этого в сети не хватает мощности, которую нельзя передать из-за повреждений оборудования.

Когда дефицит электричества будет не таким сильным, в Одессе вернутся отключениям света по графикам.

Ранее мы шаг за шагом описывали, как узнать график отключений для своего дома: в этой статье — Графики отключений света в Одессе: как проверить адрес и узнать свою группу.