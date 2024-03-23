Новости Одессы и Одесской области

Скольким домам в Одесском районе вернули свет, и сколько еще ждут

Скольким домам в Одесском районе вернули свет, и сколько еще ждут

После российского удара по одесским электросетям 22 марта без света остались около 260 тысяч семей. Менее чем за сутки энергетики восстановили электроснабжение более чем у половины пострадавших хозяйств.

Об этом сообщает телеграм-канал “Одесской Жизни”, ссылаясь на руководителя Одесской ОВА Олега Кипера.

Тот заявил, что по состоянию на 22:00 22 марта нашим энергетикам удалось вернуть электроэнергию большинству жителей области, дома которых были обесточены из-за ночной вражеской атаки.

Специалисты запитали около 160 тысяч абонентов. Без электроснабжения пока остается 100 тысяч. Восстановительные работы продолжаются.

В регионе функционируют 399 круглосуточных пунктов несокрушимости, еще 413 мы готовы развернуть в случае необходимости. Критическая инфраструктура обеспечена генераторами.

Напомним, что в самой Одессе сейчас применяются экстренные отключения электроэнергии. У энергетиков нет возможности соблюдать ранее анонсированные плановые отключения по графику. Для этого в сети не хватает мощности, которую нельзя передать из-за повреждений оборудования. 

Когда дефицит электричества будет не таким сильным, в Одессе вернутся отключениям света по графикам. 

Ранее мы шаг за шагом описывали, как узнать график отключений для своего дома: в этой статье — Графики отключений света в Одессе: как проверить адрес и узнать свою группу.

 

Фото аватара
Иван Свищ ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua