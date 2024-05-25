Де в Одесі не буде світла 25 травня і чи діють графіки

Де в Одесі не буде світла до вечора 25 травня

За інформацією мерії, планові відключення світла торкнуться наступних адрес:

Центральний РЕМ:

Ближні Млини (Кондренка) 97, 97а, 99;

Малішевського (Гастелло), 9-55;

Квіткова, 1-21;

Квітнева, 20-33;

Клименка, 25, 33;

Кордонна, 25-74;

Микола Лисенка (Корнюшина) 1-27;

Косяченка Олексія, 2-54;

Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49;

Пастера, 17,19;

Кінна, 2/4, 6, 8/10, 12, 14;

Торгова, 20;

Університетська (Єлисаветинська), 1, 3;

Платонова, 1-126;

Радісна, 114, 116;

Святослава Ріхтера, 33-109;

Сільська, 29-44;

Тетяни Тесс, 3-14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;

Туристська, 7-15;

пров. 1-й Бузковий, 1-6;

пров. 2-й Бузковий, 1-19;

пров. Бузковий, 2/корп.2;

пров. Килимовий, 5, 7, 9;

пров. Кострова, 7, 30, 34, 37;

проїзд Бузьковий, 1-6.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

Академіка Воробйова, 14-18;

Виставочна, 13-32;

Зоринська, 34, 34;

Лізи Чайкіної, 1-19;

Нечуя-Левицького, 4-16;

Одеська, 48, 48а;

Паркова, 28, 28а.

Роботи до 18:00.

Чи діятимуть в Одесі графіки відключень світла 25 травня

За інформацією ДТЕК «Одеські електромережі», лімітів енергоспоживання, які отримала компанія на суботу, 25 травня 2024 року, вистачить для забезпечення близько 89% потреб області в години, коли діють графіки відключень світла.

Але оскільки на вихідних електроспоживання традиційно зменшується, графіки стабілізаційних відключень заплановані лише в період з 20:00 до 22:00.

Графіки відключень можна знайти у чат-боті ДТЕК Viber та Telegram, а також на сайті компанії у розділі «Відсутня електроенергія».

При цьому одеситів закликають пам’ятати, що після відновлення електропостачання не можна включати всі прилади одночасно. Це допоможе уникнути нових відключень через аварії.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року вводяться нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.