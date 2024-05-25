Новини Одеси та Одеської області

Де в Одесі не буде світла 25 травня і чи діють графіки

Де в Одесі не буде світла 25 травня і чи діють графіки

Сьогодні, у суботу, 25 травня 2024 року, частина Одеси залишиться без світла через проведення планових робіт на електромережах. Водночас, НЕК «Укренерго» надав ліміти споживання електроенергії для Одеської області.

Де в Одесі не буде світла до вечора 25 травня

За інформацією мерії, планові відключення світла торкнуться наступних адрес:

Центральний РЕМ:

  • Ближні Млини (Кондренка) 97, 97а, 99;
  • Малішевського (Гастелло), 9-55;
  • Квіткова, 1-21;
  • Квітнева, 20-33;
  • Клименка, 25, 33;
  • Кордонна, 25-74;
  • Микола Лисенка (Корнюшина) 1-27;
  • Косяченка Олексія, 2-54;
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49;
  • Пастера, 17,19;
  • Кінна, 2/4, 6, 8/10, 12, 14;
  • Торгова, 20;
  • Університетська (Єлисаветинська), 1, 3;
  • Платонова, 1-126;
  • Радісна, 114, 116;
  • Святослава Ріхтера, 33-109;
  • Сільська, 29-44;
  • Тетяни Тесс, 3-14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;
  • Туристська, 7-15;
  • пров. 1-й Бузковий, 1-6;
  • пров. 2-й Бузковий, 1-19;
  • пров. Бузковий, 2/корп.2;
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9;
  • пров. Кострова, 7, 30, 34, 37;
  • проїзд Бузьковий, 1-6.

Роботи до 19:00.

Північний РЕМ:

  • Академіка Воробйова, 14-18;
  • Виставочна, 13-32;
  • Зоринська, 34, 34;
  • Лізи Чайкіної, 1-19;
  • Нечуя-Левицького, 4-16;
  • Одеська, 48, 48а;
  • Паркова, 28, 28а.

Роботи до 18:00.

Читайте також: Чи відключатимуть світло після підвищення тарифів — що чекає на споживачів

Чи діятимуть в Одесі графіки відключень світла 25 травня

За інформацією ДТЕК «Одеські електромережі», лімітів енергоспоживання, які отримала компанія на суботу, 25 травня 2024 року, вистачить для забезпечення близько 89% потреб області в години, коли діють графіки відключень світла.

Але оскільки на вихідних електроспоживання традиційно зменшується, графіки стабілізаційних відключень заплановані лише в період з 20:00 до 22:00.

Графіки відключень можна знайти у чат-боті ДТЕК Viber та Telegram, а також на сайті компанії у розділі «Відсутня електроенергія».

При цьому одеситів закликають пам’ятати, що після відновлення електропостачання не можна включати всі прилади одночасно. Це допоможе уникнути нових відключень через аварії.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року вводяться нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk