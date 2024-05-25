Де в Одесі не буде світла 25 травня і чи діють графіки

Сьогодні, у суботу, 25 травня 2024 року, частина Одеси залишиться без світла через проведення планових робіт на електромережах. Водночас, НЕК «Укренерго» надав ліміти споживання електроенергії для Одеської області.
Де в Одесі не буде світла до вечора 25 травня
За інформацією мерії, планові відключення світла торкнуться наступних адрес:
Центральний РЕМ:
- Ближні Млини (Кондренка) 97, 97а, 99;
- Малішевського (Гастелло), 9-55;
- Квіткова, 1-21;
- Квітнева, 20-33;
- Клименка, 25, 33;
- Кордонна, 25-74;
- Микола Лисенка (Корнюшина) 1-27;
- Косяченка Олексія, 2-54;
- Йозефа Прибіка (Мінська), 30-49;
- Пастера, 17,19;
- Кінна, 2/4, 6, 8/10, 12, 14;
- Торгова, 20;
- Університетська (Єлисаветинська), 1, 3;
- Платонова, 1-126;
- Радісна, 114, 116;
- Святослава Ріхтера, 33-109;
- Сільська, 29-44;
- Тетяни Тесс, 3-14, 18, 19, 19г, 34а, 43б;
- Туристська, 7-15;
- пров. 1-й Бузковий, 1-6;
- пров. 2-й Бузковий, 1-19;
- пров. Бузковий, 2/корп.2;
- пров. Килимовий, 5, 7, 9;
- пров. Кострова, 7, 30, 34, 37;
- проїзд Бузьковий, 1-6.
Роботи до 19:00.
Північний РЕМ:
- Академіка Воробйова, 14-18;
- Виставочна, 13-32;
- Зоринська, 34, 34;
- Лізи Чайкіної, 1-19;
- Нечуя-Левицького, 4-16;
- Одеська, 48, 48а;
- Паркова, 28, 28а.
Роботи до 18:00.
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Чи діятимуть в Одесі графіки відключень світла 25 травня
За інформацією ДТЕК «Одеські електромережі», лімітів енергоспоживання, які отримала компанія на суботу, 25 травня 2024 року, вистачить для забезпечення близько 89% потреб області в години, коли діють графіки відключень світла.
Але оскільки на вихідних електроспоживання традиційно зменшується, графіки стабілізаційних відключень заплановані лише в період з 20:00 до 22:00.
Графіки відключень можна знайти у чат-боті ДТЕК Viber та Telegram, а також на сайті компанії у розділі «Відсутня електроенергія».
При цьому одеситів закликають пам’ятати, що після відновлення електропостачання не можна включати всі прилади одночасно. Це допоможе уникнути нових відключень через аварії.
Нагадаємо, з 1 червня 2024 року вводяться нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.