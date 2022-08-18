Где в Одессе можно сделать прививку от COVID-19 – адреса

Все одесситы и гости города могут бесплатно пройти вакцинацию от COVID-19 в городских семейных амбулаториях. Их адреса приводит Телеграм-канал «Одеса. Офiцiйно».
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 30/32;
- Фонтанская дорога, 110;
- ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
- пер. Ушакова, 9;
- ул. Шишкина, 48/1;
- ул. Ю. Геллера, 43;
- ул. Левитана, 62;
- ул. Ак. Филатова, 7а.
Малиновский район:
- ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;
- ул. Болгарская, 38;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1.
Приморский район:
- Обсерваторный пер., 8;
- ул. Маршала Говорова, 26;
- ул. Пастера, 56;
- ул. Торговая, 29/31.
Суворовский район:
- ул. Атамана Чепиги, 54;
- ул. Ак. Воробьева, 5;
- ул. Героев обороны Одессы, 52;
- ул. Ак. Заболотного, 59/1;
- ул. Д. Ойстраха, 7;
- Балтская дорога, 40;
- Хаджибейская дорога, 32.
В наличии имеются вакцины Comirnaty/Pfizer и Coronavac.
Отметим, что центры массовой вакцинации во время военное положения не работают.
Напомним, в настоящее время в Одессе, как и во всей Украине, отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, вызванной новым подвидом штамма Омикрон.
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