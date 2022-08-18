Где в Одессе можно сделать прививку от COVID-19 – адреса

В Одессе могут вернуть обязательное ношение масок Число больных коронавирусом снова начало расти как во всей Украине, так и в Одессе. В этой связи местные власти могут снова сделать обязательным ношение масок в общественных местах и другие карантинные ограничения. ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус возвращается – время прививаться? Несмотря на то, что из-за войны тема коронавируса отошла на задний план, сам ковид, к сожалению, никуда не делся и даже видоизменился. Речь идет о разновидности штамма «Омикрон», получившего название ВА.5. ПОДРОБНЕЕ