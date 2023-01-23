Фотофакт: одесскую Дерибасовскую снова перекрыли и очистили от авто

«Одесская жизнь» уже рассказывала о том, что нерадивые водители практически превратили в стоянку главную улицу Одессы. И после резонанса в сосетях кое-то, по всей видимости «зашевелился». В итоге заезд на Дерибасовскую таки перекрыли, да и авто куда-то подевались.

Соответствующие фото опубликовал Телеграм-канал «Одесса INFO».

«Читатели пишут, что уже перекрыли заезд на Дерибасовскую (на пешеходную зону) и почти очистили часть улицы от автомобилей. Вот она сила соцсетей», – констатирует автор публикации.

Правда, надолго ли такой порядок, пока что не известно.

Напомним, ранее бетонные блоки, которые ограничивали въезд на Дерибасовскую, убрали и водители тут же стали свободно по ней ездить и парковать там свой автотранспорт, несмотря на запрещающие знаки. При этом патрульные полицейские внимания на незаконно припаркованные автомобили не обращали, а парковочные инспекторы там просто не появляются.