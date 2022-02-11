Паркинг на Соборной площади в Одессе: польза или вред?

Недавняя сессия Одесского горсовета выдалась довольно плодотворной. В частности, депутаты одобрили идею построить подземный паркинг на Соборной площади. Но не принесет ли данный объект скорее вред, чем пользу? И решит ли в полной мере проблему паркомест в центре города? Такими вопросами задались одесские архитекторы, урбанисты и общественники. «Одесская жизнь» собрала мнения некоторых из них.

Напомним, под одесской Соборной площадью может появиться подземный паркинг на 450 машиномест. Предпроектные работы уже стартовали.

На разработку проекта готовы выделить аж полмиллиона гривен. Ведь, как утверждают чиновники, город остро нуждается в паркоместах.

Но что думают по этому поводу лидеры общественных мнений?

Депутат: проблему пробок надо решать не строительством паркингов

Категорически против создания паркинга на Соборке выступил депутат горсовета, урбанист Петр Обухов.

«Строительство обойдется примерно в 300 миллионов гривен. За эти деньги может появиться паркинг аж на 400 мест. Это мизер для Одессы. В центре города может парковаться не больше 15 тысяч машин, а будет с учетом нового строения 15400? И на это надо тратить треть миллиарда гривен?»,

– вопрошает депутат.

Как отмечает Петр Обухов, строительство паркингов стимулирует автомобилистов ездить больше, а обозначенную сумму денег, по его словам, лучше было бы направить, например, на новую ветку трамвая на Семена Палия.

Ситуацию с пробками, полагает депутат, сможет наладить только развитие общественного транспорта, чтобы люди хотя бы иногда предпочитали для регулярных поездок на работу не личное авто, а комфортный трамвай или троллейбус.

«Я, честно, не против, чтобы у нас появлялись паркинги – но я против того, чтобы город на это тратил деньги, а не бизнесмены. Но бизнес не хочет у нас строить паркинги, потому что это экономически невыгодно – по подсчетам такая инвестиция окупится лет через 20. Зато город у нас богатый. Может себе позволить»,

– добавил он.

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Экскурсовод: паркинг на Соборке создаст неудобства туристам

Одесский историк и экскурсовод, руководитель турагентства «Тудой-сюдой» Александр Бабич также уверен, что паркинг на Соборной площади ни к чему.

«Как человек, который в сезон проводит по 2-3 экскурсии в день от Соборной площади, уже представляю, как для этого паркинга там снесут «Фанатку», срежут старые каштаны, уберут единственную в этом районе нормальную детскую площадку, заблокируют все подъезды к Соборке на пару лет периода строительства, навсегда уберут брусчатку… И это самая малая часть локальных проблем»,

– полагает Бабич.

Архитектор: паркинг под Соборной площадью – неразумная трата бюджетных средств

Против данной затеи высказался и архитектор Аркадий Щупляков. По его мнению, потенциальное строительство паркинга под Соборной Площадью – это неразумная трата бюджетных денег, которая лишь усугубит существующие проблемы города.

По его подсчетам, предполагаемый паркинг стоит 10,7 млн долларов за 450 мест (23 750 долларов за место). Это 10% от годового бюджета города на развитие. А ведь на эти деньги можно приобрести 22 трамвая (вместимостью 2500 человек) или же построить 5,5 км новых путей (ветка по Балковской, по Семена Палия или по Академика Глушко).

«Возможно, как автомобилист Вы думаете, что общественный транспорт не принесет Вам пользу. Вас интересует проблема пробок, плохие дороги и отсутствие парковки. Но ведь эти проблемы вызывают исключительно другие автомобили, исходя из этого можно сделать вывод: Идеальные условия для отдельно взятого автомобилиста это минимальное количество других автомобилей на дорогах. Меньшее количество автомобилей на дорогах уменьшит пробки, уменьшит износ дорог и уменьшит Ваш стресс. Даже если Вы никогда не перестанете пользоваться автомобилем, финансирование его альтернатив значительно улучшит Вашу жизнь на дорогах. Паркинг, напротив, только увеличит количество потенциальных людей на дорогах и усложнит Вашу жизнь»,

– уверен Щупляков.

Таким образом, он приходит к выводу, что строительство паркинга – это наименее эффективный способ решить проблему с парковками.

К тому же, он напоминает о таких рисках:

паркинг простимулирует заторы и загрязнение выхлопами окружающей территории;

изуродование Соборной Площади и уничтожение деревьев;

и никогда не стоит забывать о том, что в Одессе любой паркинг может внезапно превратиться в очередной торговый центр.

Волонтер: паркинг можно обустроить на Куликовом поле

Против паркинга на Соборке выступил и одесский волонтер, лидер организации «ВелоВектор» Александр Прохоров. Он уверен, что:

во-первых, подземный паркинг – это очень дорого. Сотни миллионов гривен налогоплательщиков уйдут на несколько сотен паркомест. А окупаемость таких проектов – десятки лет и то при нормальной заполняемости;

во-вторых, подземные работы в историческом центре города – это очень хлопотно и небезопасно для окружающих.

«Теперь цифры: В центральной части города есть чуть более 5000 легальных паркомест в виде карманов и парковок. По факту в будние дни паркуется 15-20 тысяч авто, вместе с тротуарами, под запрещающими знаками и с прочими нарушениями. Каким образом появление паркинга на 400 мест повлияет на эти цифры? Это капля в море»,

– отмечает волонтер.

А в качестве альтернативы он предлагает обустроить паркинг на Куликовом поле, ведь, по его словам это место довольно удобное: в шаговой доступности находятся ж/д вокзал, трамвай, троллейбус, а вскоре будет и магистральный веломаршрут.

«Если расставить автомобили по всей площадке, получится 350 паркомест. Все что надо – разметка, оборудование для въезда-выезда и будка охраны. Все можно сделать с минимальной нагрузкой на бюджет и парковку сделать доступной, допустим 5-10 грн/час. И как раз проверить, есть ли спрос на платные паркоместа и на перехватывающие паркинги»,

– полагает Прохоров.

А вы как думаете? Нужен ли одесситам паркинг на Соборке?

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