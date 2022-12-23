В Одессе можно оплатить парковку через QR-код

После трех месяцев тестирования систему QR-кодов внедрят на постоянной основе. Об этом сообщил директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Артем Сидоренко.

Решение приняли на заседании исполкома 22 декабря.

Ранее, в сентябре, депутаты согласовали запуск 12 парковочных площадок в центре города. На протяжении трех месяцев велось тестирование автоматизированной системы по контролю оплаты. Стоимость парковки: 20 гривен в час.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно отсканировать QR-код и ввести номер и марку автомобиля. Инспектор при помощи планшета может в любой момент проверить факт оплаты.

Со слов Артема Сидоренко, за время тестирования бюджет пополнился на 520 тысяч гривен. Вместе с тем инспекторы выписали штрафов за неуплату парковки на сумму в 900 тысяч гривен.

В будущем планируется добавить возможность оплачивать парковку наличными. Ведутся переговоры с владельцами платежных терминалов.