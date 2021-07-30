Где в Одессе будут прививать от COVID-19 на выходных – адреса

В субботу, 31 июля, и воскресенье, 1 августа, в Одессе будут работать 10 центров массовой вакцинации от COVID-19.

По информации Одесского горсовета, центры разместятся по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky, 2-й этаж; ул. Семена Палия, 125б, ТРЦ «DEPOt», 2-й этаж; ул. Толбухина, 135, ТЦ «Мегадом», корпус «Космос», 3-й этаж; ул. Левитана, 62, поликлиника (КДЦ) №20; ул. Академика Гаркавого, 2 (ул. Житомирская) ЦПМСП №10; ул. Болгарская, 38, КДЦ городской клинической больницы №1; парк Горького (боковой вход со стороны ул. Героев Крут); ул. Балковская, 42, школа №5; ул. Генерала Петрова, 34, школа-лицей №53; пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье».

Время работы центров: с 9:00 до 18:00 часов.

Для первичной вакцинации предлагаются вакцины Comirnaty/Pfizer, Moderna и CoronaVac.

Вакцинация проводится бесплатно, привиться могут лица старше 18 лет. При себе нужно обязательно иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон.

Как сообщала «Одесская жизнь», в минувшие выходные в Одессе вакцину от коронавируса получили 8810 человек, что стало для города рекордом.

Также стало известно, что Минздрав рассматривает вариант ослабления карантина для вакцинированных от COVID-19 граждан.

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