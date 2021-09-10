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Где исполнит музыку к киноблокбастерам оркестр Одесской оперы?

Где исполнит музыку к киноблокбастерам оркестр Одесской оперы?

Музыканты Одесской оперы отправятся на гастроли во Францию. Одесситы создали масштабный международный проект. Они хотят представить миру живое исполнение музыки легендарного кинокомпозитора Ханса Циммера.

Первой страной стала Франция. Гастроли продлятся девять дней. Оркестр посетит Лион, Бордо, Тулузу и еще 5 городов.

Дирижировать оркестром будет дирижер из Германии Вильгельм Кейтель.

В сообщении пресс-службы Одесской оперы сказано:

Дорогие друзья, хотим поделиться с вами замечательной новостью!

Наш оркестр отправляется на гастроли во Францию с масштабным международным проектом. Дирижер – Вильгельм Кейтель, Германия.

За девять дней оркестр будет выступать с феерической программой «Мир Ганса Циммера» в восьми городах, среди которых Лион, Бордо, Тулуза и другие.

Желаем оркестру успеха и признания.

Ханс Циммер – немецкий кинокомпозитор, известный своей музыкой к кинофильмам и компьютерным играм.

Среди фильмов и игр, к которым от написал музыку больше всего известны: «Человек дождя», «Король Лев», «Принц Египта», «Спирит: Душа прерий», «Скала», «Лучше не бывает», «Падение „Чёрного ястреба“», «Гладиатор», «Ангелы и демоны», «Перл-Харбор», «Начало», «Интерстеллар», «Робот по имени Чаппи», серия фильмов «Пираты Карибского моря», «Тёмный рыцарь», «Шерлок Холмс», игры Call of Duty: Modern Warfare 2, Crysis 2.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в субботу, 11 сентября 2021 г. яркое танцевальное зрелище – балетный гала-концерт Classic & Modern «Одесса. Украина. Европа» – пройдет перед Одесским театром оперы и балета на Театральной площади.

Напомним, что сейчас в проходит Шестой международный фестиваль искусств «Бархатный сезон в Одесской опере» (с 22 августа по 15 сентября 2021 года). В этом году он посвящен 30-летию независимости Украины и отличается особенным масштабом.

Следует обратить внимание, что в Одесский академический театр оперы и балета решили не пускать посетителей, одетых неподобающе, «по-пляжному»: в шортах, футболках без рукавов и «вьетнамках».

Также мы сообщали, что одесситов поразила очередь в Оперный на 2 квартала и рассказали, за чем в ней стояли люди.

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Фото со страницы facebook Одесской оперы

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Редакция ПРОФИЛЬ

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