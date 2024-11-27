Французская кинокомпания снимает фильм о Черном море

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины (АМПУ).

«Под режиссурой Бенуа Лаборда этот фильм станет глубоким исследованием геополитической и стратегической роли Черного моря в современном мире», – отметили в АМПУ.

В Администрации морских портов также рассказали, что в центре внимания документального фильма – аллегория шахматной партии, где Черное море является своего рода «доской» для сложных геополитических стратегий.

«Этот регион – ключ к глобальной продовольственной безопасности, ведь именно по Черному морю проходят основные пути экспорта украинского зерна, от которого зависит стабильность поставок продуктов во многих странах мира. В фильме подчеркнута роль Украины как ключевого игрока, а также отражены последствия агрессии России, использующей этот регион для блокады и обострения глобального продовольственного кризиса», – отмечается в сообщении.

При этом позиция стратегически важного для Украины госпредприятия «Администрация морских портов Украины» занимает в этом фильме особое место. По словам зампредседателя АМПУ Дмитрия Баринова, фильм передаст реальную картину борьбы Украины за сохранение статуса ключевого экспортера продовольствия даже в условиях войны.

В АМПУ уверены: фильм Black Sea: Fight for Might станет не просто очередной историей о конфликтах, а глубоким взглядом на сложные механизмы борьбы за власть, ресурсы и продовольственную стабильность в регионе.

«Украина выступает здесь не только как жертва агрессии, но и как ведущий игрок, способный влиять на будущее глобальной безопасности. Проект обещает стать важным голосом на мировой арене, а его создатели Artline Films продолжают устанавливать высокие стандарты документального кинематографа», – рассказали на предприятии.

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Фото со страницы АМПУ в Facebook