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Французька кінокомпанія знімає фільм про Чорне море

Французька кінокомпанія знімає фільм про Чорне море

Французька кінокомпанія Artline Films, відома своїми документальними проектами, спільно з французьким національним громадським телевізійним мовником France Télévisions розпочала роботу над новим фільмом Black Sea: Fight for Might (Чорне море: боротьба за могутність).

Про це повідомили в Адміністрації морських портів України (АМПУ).

«Під режисурою Бенуа Лаборда цей фільм стане глибоким дослідженням геополітичної та стратегічної ролі Чорного моря в сучасному світі», – зазначили в АМПУ.

В Адміністрації морських портів також розповіли, що в центрі уваги документального фільму – алегорія шахової партії, де Чорне море є своєрідною «дошкою» для складних геополітичних стратегій.

Фільм про Чорне море

«Цей регіон – ключ до глобальної продовольчої безпеки, адже саме по Чорному морю проходять основні шляхи експорту українського зерна, від якого залежить стабільність поставок продуктів у багатьох країнах світу. У фільмі підкреслено роль України як ключового гравця, а також відображені наслідки агресії Росії, яка використовує цей регіон для блокади та загострення глобальної продовольчої кризи», – зазначається у повідомленні.

При цьому позиція стратегічно важливого для України держпідприємства «Адміністрація морських портів України» займає у цьому фільмі особливе місце. За словами заступника голови АМПУ Дмитра Барінова, фільм передасть реальну картину боротьби України за збереження статусу ключового експортера продовольства навіть в умовах війни.

АМПУ на зйомках фільму про Чорне море

В АМПУ впевнені: фільм Black Sea: Fight for Might стане не просто черговою історією про конфлікти, а глибоким поглядом на складні механізми боротьби за владу, ресурси та продовольчу стабільність у регіоні.

«Україна виступає тут не лише як жертва агресії, але й як провідний гравець, здатний впливати на майбутнє глобальної безпеки. Проект обіцяє стати важливим голосом на світовій арені, а його творці Artline Films продовжують встановлювати високі стандарти документального кінематографа», – розповіли на підприємстві.

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