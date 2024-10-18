Фотограф из Одессы получил международную премию за фотографии с войны (фото)

Супруги Константин и Влада Либеровы с первых дней российского вторжения ведут фото и видеохронику его последствий. В кадре их камер — беженцы, жители разрушенных украинских городов и поселков, наши защитники.

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Эти мужчина с женщиной всегда там, где наиболее горячо и опасно. На их фотографиях нет никаких постановочных или несодержательных сцен — только правдивые кадры, какими бы тяжелыми они ни были. Влада даже получила осколочное ранение в живот во время одной из поездок супругов на фронт.

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Поэтому получение премии, вручение которой прошло во Франции в городе Байе 11-12 октября является вполне закономерным. Вручили ее фотографу за серию фотографий «Война в Украине. Боль, отчаяние и надежда». По голосованию посетителей и зрителей выставки Константин Либеров получил 1 место, по голосованию жюри — второе.

«Это большая честь и невероятное достижение — как личное, так и для украинской военной фотографии в целом. Благодаря этой победе мы продолжаем выполнять нашу миссию — освещать борьбу Украины и показывать правду всему миру», — отметил Константин Либеров.

Справка «Одесской Жизни»

Международная премия Bayeux Calvados-Normandy ведет свою историю с 1994 года. Ее учреждение в городе Байе было приурочено к 50-й годовщине исторической операции союзников — высадки в Нормандии во время Второй мировой войны. За почти 30 лет существования награду получали журналисты самых влиятельных медиа мира, включая BBC, CNN, Reuters, Associated Press и Le Monde. В 2024 году среди победителей оказались фоторепортеры, которые освещали события в секторе Газа.

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